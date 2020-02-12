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"Идол" - в Италии соорудили гигантскую статую Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удостоился от фанатов еще одной благодарности: для начинающегося в стране карнавала они соорудили гигантскую статую португальца из папье-маше, разместив над ней надпись "идол".
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Высота статуи - 20 метров, она изготовлена символизирует стремление к совершенству.

Интересно, что это не первый "памятник" игроку: в 2017-м у терминала аэропорта острова Мадейра, где родился Роналду, был установлен его бюст.
ru.oxu.az
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