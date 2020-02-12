"Идол" - в Италии соорудили гигантскую статую Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удостоился от фанатов еще одной благодарности: для начинающегося в стране карнавала они соорудили гигантскую статую португальца из папье-маше, разместив над ней надпись "идол".

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