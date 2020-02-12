"Идол" - в Италии соорудили гигантскую статую Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удостоился от фанатов еще одной благодарности: для начинающегося в стране карнавала они соорудили гигантскую статую португальца из папье-маше, разместив над ней надпись "идол".
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Высота статуи - 20 метров, она изготовлена символизирует стремление к совершенству.
Интересно, что это не первый "памятник" игроку: в 2017-м у терминала аэропорта острова Мадейра, где родился Роналду, был установлен его бюст.
09:07 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.