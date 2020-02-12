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– Ты рассказывал, что в Бобруйске тебя называли негром. В Бресте сталкивался с подобным?





– Бывает. Но я стараюсь не обращать на это внимание. Уже немного разобрался в менталитете и приспособился. Но ситуации бывают странные. Как-то сидел в ресторане. Мимо идет человек и вдруг говорит: «А что это за собачка?» Я возмутился, сказал ему по-русски: «Повтори!». И тот как-то стушевался сразу. Разобраться с ним? Я не хочу свою жизнь испортить последствиями от того, что кого-то изобью. Поэтому стараюсь не обращать внимания. Но, бывает, во время матчей и я оскорбляю людей.





– Как?





– На русском. Иногда после стыков мне могут крикнуть: «Закрой рот, черный». Ну, хорошо. Тогда: «Иди ## ### [на фиг], ####### [человек нетрадиционной сексуальной ориентации]!» «Иди ## ### [на фиг]!» и все. Это нормально.





– Болельщики тебя оскорбляли?





– В Городее как-то во время матча крикнули: «Эй, черная обезьяна! На банан». И бросили его на траву. Футбол – это война. И раз такое кричат и такое делают, значит, ты силен.





– Банан съел?





– Конечно! Даешь мне банан – я ем банан :).









– Артема Милевского ты в шутку называешь своим любимым расистом. Какие у вас отношения?





– Артем – мой лучший друг. И когда идет матч, Миля тот человек, на которого нужно ориентироваться. У него есть характер.





Мы много шутим друг над другом. После тренировок в раздевалке у нас обычно лежит много фруктов. Однажды Миля увидел гору бананов. Он взял огромную гроздь и сказал, что никому есть ее нельзя. Бананы для Кики. А на следующий день бананов не оказалось. Он подошел ко мне и со смехом спросил: «Ну что, Кики, нет бананов?» А я из рюкзака достаю банан и говорю: «Есть! Держи!»





Я его травлю иначе. Все же знают, что Миля не любит проигрывать. Если он ошибается на тренировках или в играх с передачами, финтами, я всегда говорю: «Миля – слабый футболист». Он в ответ заводится: «Кики! Я тебя убью сейчас, Кики!» Но так стоит шутить, когда Артем не слишком расстроен.





Милевский большой игрок, который достиг в футболе того, чего я еще не смог. И я уважаю его как большого брата. Артем меня опекает. Недавно я выложил в инстаграм фотографию с Милей и написал, что это мой друг. Люд начали писать не очень приятные вещи, что он не может быть моим другом, что он расист. Но это ревность и зависть. Все хотят быть рядом с таким человеком. Да и вообще, они могут говорить, что хотят. Я все равно буду делать то, что хочу, – сказал Кики.



