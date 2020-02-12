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В Минске пройдет новый турнир бойцовской лиги New Fighting Generation

Профессиональный европейский промоушен по ММА New Fighting Generation возвращается в новом году с бойцовским шоу Battlefield 14 марта. Этот ивент станет уже 15-м в истории организации.

В 2020 году New Fighting Generation пройдет при поддержке букмекерской компании Parimatch. Компания выступает генеральным партнером промоушена и всех номерных турниров.

Лига New Fighting Generation укрепила позиции бойцовского промоушена номер один в Беларуси и стремительно развивается, расширяя аудиторию и привлекая внимание со всего мира. Вместе с организацией растет и ростер спортсменов, для которых выступление в Минске в клетке NFG — это отличный шаг в карьере: здесь всегда высокий уровень оппонентов, а также обеспечено внимание промоутеров сильнейших лиг, пишет pressball.by 


Турнир NFG 15 снова пройдет в Prime Hall, расположенном в торгово-развлекательном центре"Замок". В белорусскую столицу в этот раз съедутся бойцы из разных частей света — Европы, Азии, Америки. К турниру готовятся сильнейшие белорусские спортсмены. В рамках ивента определятся обладатели чемпионских поясов лиги в двух весовых категориях, запланировано проведение гран-при (некоторым бойцам придется выходить в клетку дважды). Также впервые после значительного перерыва на NFG состоятся женские бои.

Возглавит ивент один из сильнейших бойцов ММА Беларуси Вадим Куцый. Его соперник прибудет с другого континента — им станет бразилец Флавио Пинья де Соуза, имеющий в своем рекорде 21 победу на профессиональном уровне.
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