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Пеле - король, внушительная фигура, "а сегодня не может нормально ходить"

Сын Пеле рассказал о состоянии отца


Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказал, что его отец не хочет выходить из дома, так как не может сделать это без посторонней помощи.

Об этом сообщает Sports.ru.

"Он очень смущается, стал затворником. Представьте: он король, всегда был такой внушительной фигурой, а сегодня не может нормально ходить. 

Он смущен, не хочет выходить на улицу, не хочет, чтобы его замечали, вообще не хочет выходить из дома.

Сейчас он довольно слаб. Ему заменили тазобедренный сустав, но реабилитация не была идеальной. Поэтому у него есть проблемы с подвижностью, что вызвало что-то вроде депрессии", - сказал сын Пеле в интервью TV Globo.

В 2019 году трехкратный чемпион мира перенес операцию по удалению камня из мочеточника, а также лечился от инфекции мочевых путей.

В октябре Пеле исполнится 80 лет.
ru.oxu.az
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