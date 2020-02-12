Хоккеисты минского "Динамо" выиграли в Риге битву аутсайдеров
В матче чемпионата КХЛ они обыграли рижское "Динамо" со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
Победу принесли шайбы Андрея Костицына (на 35-й минуте) и Райана Спунера (на 36-й, в большинстве). Шайба Костицына получилась курьёзной — он бросал практически из-за ворот и она заскочила за линию, благодаря рикошету. Ещё один курьёзный эпизод произошел перед игрой — из-за технических проблем команды так и не дождались гимнов своих стран.
Хозяева площадки забросили одну шайбу на 57-й минуте в большинстве, и минчанам пришлось несколько минут удерживать победный счет, отбивая атаки рижан.
13 февраля минское "Динамо" сыграет в гостях с "Локомотивом", пишет euroradio.fm
08:05 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.