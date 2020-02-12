Победу принесли шайбы Андрея Костицына (на 35-й минуте) и Райана Спунера (на 36-й, в большинстве). Шайба Костицына получилась курьёзной — он бросал практически из-за ворот и она заскочила за линию, благодаря рикошету. Ещё один курьёзный эпизод произошел перед игрой — из-за технических проблем команды так и не дождались гимнов своих стран.









Хозяева площадки забросили одну шайбу на 57-й минуте в большинстве, и минчанам пришлось несколько минут удерживать победный счет, отбивая атаки рижан.



