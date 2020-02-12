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Хоккеисты минского "Динамо" выиграли в Риге битву аутсайдеров

В матче чемпионата КХЛ они обыграли рижское "Динамо" со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Победу принесли шайбы Андрея Костицына (на 35-й минуте) и Райана Спунера (на 36-й, в большинстве). Шайба Костицына получилась курьёзной — он бросал практически из-за ворот и она заскочила за линию, благодаря рикошету. Ещё один курьёзный эпизод произошел перед игрой — из-за технических проблем команды так и не дождались гимнов своих стран.


Хозяева площадки забросили одну шайбу на 57-й минуте в большинстве, и минчанам пришлось несколько минут удерживать победный счет, отбивая атаки рижан.

13 февраля минское "Динамо" сыграет в гостях с "Локомотивом", пишет euroradio.fm
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