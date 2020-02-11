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Минское «Динамо» обыгрывает в гостях рижских одноклубников

После перерыва на матчи сборной минское «Динамо» возобновляет участие в регулярном сезоне КХЛ. Сегодня «зубры» сыграют в гостях с рижскими одноклубниками, пишет SPORT.TUT.BY.

Эти команды уже трижды встречались в нынешнем чемпионате. Увы, все игры завершились поражением нашей команды. Если подопечные Крэйга Вудкрофта уступят и сейчас, то рижское «Динамо» опередит минчан в сражении за предпоследнее место в КХЛ.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что шансы команд приблизительно равны, но все-таки хозяйский статус рижан может сыграть свою роль. Коэффициент на победу латвийской команды — 1,73, на минское «Динамо» — 2,16.

«Динамо» Рига: Салак (Макаров); Берглунд – Сотниекс (А), Эштон (А) – Дарзиньш (К) – Редлихс; Мамчицс – Маршалл, Дзериньш – Павловс – Липсбергс; Алишаускас – Балинскис, Гегерис – Мейя – Батня; Далога – Протапович, Сваненбергс – Гиллис – Лейниекс.

«Динамо» Минск: Тэйлор (Карнаухов); Евенко – Знахаренко, Стефанович – А. Костицын (К) – Ковыршин; Готовец – Морроу, Демков – Спунер – Дроздов; Ерёменко – Граньяни (А), Паре – Когалев – Принс; Дерябин – Денисов, Павлович (А) – Дадонов – Китаров.
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