Финальный раунд Кубка Федерации: Белорусские теннисистки узнали соперниц
Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся в Будапеште.
Женская сборная Беларуси сыграет с командами Бельгии и Австралии в финальном раунде обновленного формата Кубка федерации. Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся 11 февраля в Будапеште, передает pressball.by.
Группа "В": Австралия, БЕЛАРУСЬ, Бельгия.
Команды между собой проведут по три матча: два одиночных (первый номер одной сборной против первого номера другой, второй номер против второго, парный поединок). Победитель группы выходит в полуфинале на лучшую сборную пула "D" (Чехия, Швейцария, Германия).
21:41 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.