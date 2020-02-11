Верен себе Михал Михалыч и сейчас (ведь нам скоро предстоит ЧМ и квалификация на Олимпиаду). С момента его назначения прошло всего полгода, но список виновных в неважном состоянии сборной уже очень внушительный, пишет tut.by





Хоккейные школы





Не секрет, что основные проблемы белорусского хоккея — в качестве подготовки молодых игроков. Правда, Михаил Захаров конкретизировал проблему: плохо работают в регионах, а вот школу «Динамо» и особенно «Юность» критиковать особо не за что.





Правда, если посмотреть на лучших молодых игроков Беларуси, то окажется, что «Юность» ничем особым не выделяется: Алексей Протас, Иван Дроздов, Дмитрий Буйницкий и Сергей Сапего — из Витебска, Евгений Оксентюк и Максим Сушко — из Бреста, Владимир Алистров, Илья Казьянин и Иван Соловьев — из Могилева, Игорь Мартынов — из Гомеля, Андрей Белевич — из Гродно.





Дмитрия Дерябина и Владислава Колячонка подготовили ко взрослому хоккею в минском «Динамо», Егора Шаранговича — в СДЮШОР. Пожалуй, самые заметные воспитанники «Юности» в последние годы — Владислав Барковский, Павел Воробей и Владислав Еременко. Как видим, говорить о доминировании какой-то одной школы не приходится.





«Должны же играть не только хоккеисты из „Юности“, „Динамо“ и Новополоцка, а из Витебска, из Бреста — из всех областей».





«Нужно нам крепко думать над положением в школах. Двумя мы ничего не добьемся».





«У нас с Латвией одинаковая ситуация: у них две с половиной живые школы, у нас — тоже».





«Работает только одна школа — вот и все. „Юность“ работает».





Минское «Динамо»





После назначения на должность главного тренера Михаил Захаров стал реже критиковать «зубров», но иногда достаемся и им. В частности, ММЗ не нравилось, что команда, подписывая легионеров, не думает об их предстоящей натурализации, как это делают казахи.





Хотя почему бы в пример не приводить куда более успешную сборную Латвии, которая вообще никогда не использовала иностранцев в национальной команде? Тем более что заполненный наполовину натурализованными игроками Казахстан провалил олимпийскую квалификацию, проиграв дома Польше.





Впрочем, Михаила Михайловича все-таки послушали. Франсису Паре и Шейну Принсу намерены дать паспорта. Крайне подозрительно выглядят и двухлетние контракты незаигранных за Канаду Джо Морроу и Дэнни Тэйлора.





Еще один повод для критики — качество подготовки хоккеистов. Так, главный тренер сборной пожурил клуб за то, что ни один игрок команды не смог забросить на чемпионате мира — 2018. Хотя все мы хорошо помним голы Олега Евенко и Евгения Лисовца.





«Если сравнивать структуру минского „Динамо“ с казахами, она отличается. Мы прекрасно видим, общаемся с нашими тренерами, которые там работают. Прежде чем взять игрока, они думают о сборной. Правильно делают. Сборная у них будет очень хорошего уровня. Вы сами это увидите. И команда хорошо играет».





«На предыдущем чемпионате мира хоккеисты минского „Динамо“ не забросили ни одной шайбы. Забивали только ребята из белорусского чемпионата и приезжие».





«О чем можно говорить, если в десятке худших игроков КХЛ по показателю полезности пятеро игроков минского „Динамо“. Вопросов больше, чем ответов. Чтобы о чем-то можно было говорить, нужно забрасывать хотя бы шайб десять за сезон. И показатель полезности у того же Еременко должен быть не „-20“, а хотя бы „+5“. Вот и весь сказ».





Гродненский «Неман»





Не забывает Михаил Михайлович и про главного соперника «Юности» в чемпионате Беларуси. Иногда кажется, что критикует он их по инерции, так как претензии к качеству работы школы очень спорные.





На ведущих ролях в клубе сразу восемь своих воспитанников. Добавьте к ним и других кандидатов в сборную: Евгения Лисовца, Александра Павловича, Андрея Белевича, Артура Гавруса, Сергея Боголейшу, Вячеслава Грецкого и Никиту Феоктистова.





«„Неман“ семь раз стал чемпионом Беларуси. На сегодняшний день у них три хоккеиста из своей школы. Плюс Лисовец, Гаврус, Амброжейчик, Павлович — семь игроков. В молодежной и юношеской сборной ни одного. А по-хорошему, как у нас и в Новополоцке, должно быть 50 процентов своих хоккеистов. Пока не результат, а финансы».





«Ну и на льду надо покрепче стоять — это я в первую очередь говорю хоккеистам „Немана“. Возможно, где-то не привыкли наши ребята к плотной борьбе. И подобные моменты в очередной раз говорят о слабом уровне белорусского чемпионата».





«Минск-Арена» и «Чижовка-Арена»





Еще в бытность тренером Михаил Михайлович критиковал качество льда «Минск-Арены». Теперь же досталось всему комплексу в целом. Условия на одной из крупнейших арен Европы оказались недостаточно хороши для подготовки сборной Беларуси.





Не пожалел тренер национальной команды и вторую столичную площадку — «Чижовка-Арену».





Про «Минск-Арену»: «Там нет никаких условий для сборной. Ни раздевалок, ни нормального льда. Тренировочная площадка — это значит рядом фигуристы, конькобежцы, шорт-трек и еще бог знает кто. Свистят со всех сторон».





Про «Чижовка-Арену»: «И здесь отношение не такое, какое заслуживает сборная: лед безобразный, свет не включают, раздевалка ниже критики».





Предыдущие руководители федерации





Геннадию Савилову часто прилетало от Михаила Михайловича в прошлом сезоне. После назначения на пост главного тренера сборной Захаров активно переключился на предшественников нынешнего босса ФХБ.





Игорь Рачковский раскритикован за неэффективное использование средств, Семен Шапиро — за несоответствующее отношение к формированию тренерского штаба сборной.





«У администраторов даже станков нормальных нет. Что-то у „Юности“ берем, что-то у „Динамо“. Я удивлен, что на складе ничего нет, хотя при Рачковском деньги в федерации были большие. У пресс-атташе даже фотоаппарата нормального нет».





«Вообще не могу понять, как мы с Пушковым попали в тренерский штаб на ЧМ-2018. Наверное, по закону даже не имели права ехать. У нас не было ни контрактов, ни договоров — поехали как волонтеры. Это была удивительная ситуация при Семене Борисовиче Шапиро. Ни тренеры, ни обслуживающий персонал не подписали контракты — все были волонтерами. Соответствующий результат».





Министерство спорта





Даже таких высокопоставленных чиновников, как министр спорта Сергей Ковальчук, Михаил Захаров не щадит. На товарищеский турнир в Словакии, который необходим для просмотра кандидатов в сборную, непременно нужно было организовать чартер.





В Министерстве спорта вопрос не решили, что разрушило планы главного тренера, а также стало, по мнению Захарова, причиной поражения от словаков.





«Изначально команда должна была лететь в Попрад чартером. Но на днях Министерство спорта в лице министра нам в этом отказало. В итоге полетим с двумя пересадками плюс автобусом, будем на месте только в час ночи. Это издевательство над сборной».





«Если бы условия были немного другими, я уверен, что словаков мы бы обыграли. Да и перед россиянами совсем другое восстановление было бы — и с ними побились бы».





Составители календаря Экстралиги





К сожалению, не помогли национальной сборной и представители оргкомитета чемпионата Беларуси, которые составили крайне неудачный календарь.





«Календарь не должен быть таким. По моему мнению, нужно сделать так, чтобы матчи перед кэмпом сборной заканчивались в субботу-воскресенье. Чтобы было два дня на тренировки.





Игры можно проводить, но без участия хоккеистов сборной».





Доброжелатели





В интервью hockey.by он подвел итоги недавнего турнира в Словакии, на котором наша команда уступила хозяевам (3:4) и резерву сборной России (0:1). Одной из проблем была долгая по времени дорога, в которой были виноваты «доброжелатели». О них мы пока можем только догадываться. Но в ближайшее время покровы будут сорваны.





«Есть у нас доброжелатели, которые поставили нас в такие рамки. Фамилию называть не хочу. Но скоро назову, не переживайте».