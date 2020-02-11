БАТЭ сыграл вничью с киевским "Динамо"
БАТЭ сыграл вничью с киевским "Динамо" — 1:1.
Товарищеский матч прошёл во вторник в турецком Белеке, где команды находятся на сборах. Беньямин Вербич открыл счёт на 34-й минуте. Ровно через 34 минуты Станислав Драгун заработал пенальти и его реализовал, передает "Еврорадио".
В конце января товарищеский матч с киевским "Динамо" провели брестские динамовцы, чемпионы страны, и проиграли — 0:3.
Для БАТЭ матч с киевским "Динамо" был последним на сборах в Турции.
19:11 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.