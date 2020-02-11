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БАТЭ сыграл вничью с киевским "Динамо"

БАТЭ сыграл вничью с киевским "Динамо" — 1:1.

Товарищеский матч прошёл во вторник в турецком Белеке, где команды находятся на сборах. Беньямин Вербич открыл счёт на 34-й минуте. Ровно через 34 минуты Станислав Драгун заработал пенальти и его реализовал, передает "Еврорадио".

В конце января товарищеский матч с киевским "Динамо" провели брестские динамовцы, чемпионы страны, и проиграли — 0:3.

Для БАТЭ матч с киевским "Динамо" был последним на сборах в Турции.
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