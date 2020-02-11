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Сидоренко: В сборной Беларуси у меня были связаны руки

Бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко разобрал проблемы нашего хоккея, а также поведал о том, что ему запрещали приглашать отказников в национальную команду.

– Что не так с белхоккеем?

– Все судят по результатам сборной и «Динамо»… У нас давно не было плеяды одаренных хоккеистов, которые могли бы стать лидерами, вести за собой, делать результат. Сейчас большая группа молодых игроков поехала за океан, выступают в разных лига США и Канады. 

Для них это вызов. Если они пройдут через все жернова, то может быть толк. Надо время. Но школы у нас плохо работают. Это вопрос и к ним, и федерации хоккея.

Главный вопрос – тренерские кадры. Они вроде бы есть, но как их используют? Так получается, что к своим людям у нас относятся не так, как к иностранцам. Какие-то двойные стандарты. 

Своих не ценят, а других кадров нет. И уровень своего чемпионата надо поднять. Хотя в этом году шесть команд на хорошем уровне. Но еще больше конкуренции не помешало бы.

– Почему больше нет плеяды ярких хоккеистов? После братьев Костицыных и Грабовского кого-то сопоставимого по уровню не было. Стась все-таки в НХЛ не играл.

– Опять-таки вопрос тренерских кадров. Плюс вроде бы катков стало больше, насколько эффективно их используют? Надо пересмотреть систему подготовки.

– Когда заступали на пост главного тренера сборной, какие проблемные места обозначали и способы их решения?

– Тогда были проблемы с составом. У меня были связаны руки: мне запретили приглашать хоккеистов из российских клубов КХЛ.


– Тех, кто написал заявление об отказе выступать за сборную Беларуси, чтобы не считаться легионером в России?

– Да. Сейчас ситуация другая. Их можно вызывать, плюс вновь запустили идею дать белорусские паспорта канадцам. Я давал шанс молодым игрокам и тем, кто не был на первых ролях. Хотя все равно на чемпионат мира поехал несколько иной состав – многие, на кого рассчитывал, получили травмы. 

Главное, что выполнили задачу, вернулись в элитный дивизион по спортивному принципу (в 2020 году вернулись бы все равно, так как в 2021 году ЧМ проводится в Минске и Риге, а хозяева выступают в любом случае. Прим.) – сказал Сидоренко.
Источник: tribuna.com
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