Сидоренко: В сборной Беларуси у меня были связаны руки

– Что не так с белхоккеем?





– Все судят по результатам сборной и «Динамо»… У нас давно не было плеяды одаренных хоккеистов, которые могли бы стать лидерами, вести за собой, делать результат. Сейчас большая группа молодых игроков поехала за океан, выступают в разных лига США и Канады.





Для них это вызов. Если они пройдут через все жернова, то может быть толк. Надо время. Но школы у нас плохо работают. Это вопрос и к ним, и федерации хоккея.





Главный вопрос – тренерские кадры. Они вроде бы есть, но как их используют? Так получается, что к своим людям у нас относятся не так, как к иностранцам. Какие-то двойные стандарты.





Своих не ценят, а других кадров нет. И уровень своего чемпионата надо поднять. Хотя в этом году шесть команд на хорошем уровне. Но еще больше конкуренции не помешало бы.





– Почему больше нет плеяды ярких хоккеистов? После братьев Костицыных и Грабовского кого-то сопоставимого по уровню не было. Стась все-таки в НХЛ не играл.





– Опять-таки вопрос тренерских кадров. Плюс вроде бы катков стало больше, насколько эффективно их используют? Надо пересмотреть систему подготовки.





– Когда заступали на пост главного тренера сборной, какие проблемные места обозначали и способы их решения?





– Тогда были проблемы с составом. У меня были связаны руки: мне запретили приглашать хоккеистов из российских клубов КХЛ.









– Тех, кто написал заявление об отказе выступать за сборную Беларуси, чтобы не считаться легионером в России?





– Да. Сейчас ситуация другая. Их можно вызывать, плюс вновь запустили идею дать белорусские паспорта канадцам. Я давал шанс молодым игрокам и тем, кто не был на первых ролях. Хотя все равно на чемпионат мира поехал несколько иной состав – многие, на кого рассчитывал, получили травмы.





Главное, что выполнили задачу, вернулись в элитный дивизион по спортивному принципу (в 2020 году вернулись бы все равно, так как в 2021 году ЧМ проводится в Минске и Риге, а хозяева выступают в любом случае. Прим.) – сказал Сидоренко.