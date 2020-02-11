Живой и на свободе: Шуневич и Басков обсудили будущее минского "Динамо"
Глава наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорь Шуневич и директор клуба Дмитрий Басков встретились и обсудили заключительную часть сезона КХЛ, где "зубрам" осталось провести восемь матчей.
архивное фото
Также в ходе рабочей встречи были оговорены перспективы развития клуба и подготовка к следующему сезону
Ранее 6 февраля Дмитрий Басков выступил с обращением, в котором заявил о поиске новых спонсоров и партнеров, которые помогут в будущем сделать "Динамо" первым в Беларуси частным хоккейным клубом.
В текущем чемпионате "Динамо" утратило шансы на попадание в плей-офф и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Шуневич якобы задержан в связи с причастностью к "сахарному делу". Но в понедельник, 10 февраля, в КГБ опровергли эту информацию.
Источник: sputnik.by
12:47 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.