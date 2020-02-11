У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
В семье культовой российской теннисистки Анны Курниковой и известного испанского певца Энрике Иглесиаса пополнение.
В 2020 году Курникова в третий раз стала мамой, сообщает издание «The Daily Mail». Новость о рождении ребенка рассказал брат Энрике Иглесиаса Хулио-младший. Пол ребенка пока держится в секрете. 44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова уже воспитывают двойняшек Люси и Николаса, которые родились в декабре 2017 года.
12:39 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.