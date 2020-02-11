На продажу выставлен первый болид Шумахера
Британский торговый дом Girardo & Co выставил на аукцион Ferrari (412 Т2) Михаэля Шумахера.
Легендарный гонщик участвовал на этом болиде в тестовых заездах в 1995 году после перехода из Benetton в Ferrari, сообщается в Instagram-аккаунте аукционного дома, пишет БелТА
Оценочная стоимость автомобиля не называется, но эксперты предполагают, что болид будет продан за несколько миллионов фунтов стерлингов.
Сначала Шумахер опробовал болид на гоночной трассе Ferrari в итальянском Фьорано, а в Португалии он установил на авто рекорд - промчался по треку за 1 минуту 20,2 секунды.
08:34 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.