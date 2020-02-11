На продажу выставлен первый болид Шумахера





Легендарный гонщик участвовал на этом болиде в тестовых заездах в 1995 году после перехода из Benetton в Ferrari, сообщается в Instagram-аккаунте аукционного дома, пишет БелТА





Оценочная стоимость автомобиля не называется, но эксперты предполагают, что болид будет продан за несколько миллионов фунтов стерлингов.





Сначала Шумахер опробовал болид на гоночной трассе Ferrari в итальянском Фьорано, а в Португалии он установил на авто рекорд - промчался по треку за 1 минуту 20,2 секунды.



