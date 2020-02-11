У «Динамо-Минск» появилась женская футбольная команда
У футбольного клуба «Динамо-Минск» появилась своя женская команда, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе клуба.
Планируется, что женская футбольная команда покажет себя в высшей лиге чемпионата Беларуси и на Кубке страны. Тренировать спортсменок будет Юрий Иванович Малеев.
08:06 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.