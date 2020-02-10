Футболисты английского клуба почти минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра
Курьезная ситуация возникла во время матча английского Чемпионшипа.
Курьезный эпизод произошел во время матча второго по силе английского дивизиона между "Миллуолом" и "Вест Бромвич Альбион" (0:2), который прошел в Лондоне.
Из-за сильного ветра, вызванного ураганом "Сиара", игроки "Вест Бромвича" почти минуту не могли ввести мяч в игру с углового. Футболисты вдвоем пытались установить мяч, но его каждый раз сдувало ветром.
Арбитр пытался помочь игрокам и копнул газон перед мячом, но и это не сработало. Фрагмент курьеза опубликовал Twitter-аккаунт ESPN FC.
Источник: УНИАН
18:20 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.