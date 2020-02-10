Будет суд. Неймар обвинен в организации сети VIP-проституции
Форвард Пари Сен-Жермен Неймар был обвинен в организации сети VIP-проституции, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, Нажила Триндади, которая ранее обвиняла бразильца в изнасиловании, готова подать новый иск в суд на футболиста, пишет журнал "Новое время".
Обвинение в адрес 28-летнего нападающего будет связано с организацией сети VIP-проституции, через которую женщин доставляли из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации.
Иск будет подан во французский суд, так как девушка ранее проиграла дело об изнасиловании, которое рассматривалось в Бразилии. По мнению Триндади, в Европе у нее будет больше шансов добиться справедливости.
Представители Неймара сообщили, что пока не получали уведомлений по новому обвинению в адрес своего клиента.
18:00 10/02/2020
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Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.