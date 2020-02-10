Как Лукашенко в перерыве между хоккеем наводит марафет

Корреспондент телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева в своем телеграм-канале выложила фрагмент хоккейного матча, в котором 7 февраля в Сочи сыграли главы Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин.