Как Лукашенко в перерыве между хоккеем наводит марафет
Корреспондент телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева в своем телеграм-канале выложила фрагмент хоккейного матча, в котором 7 февраля в Сочи сыграли главы Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин.
На видео запечатлен момент, когда в перерыве Лукашенко расчесывается, а Путин пьет чай.
Источник: the-village.me
15:44 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.