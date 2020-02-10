Судья международного класса задержан в Беларуси с 6 кг героина
Белорусские правохранители пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза
Вечером 7 февраля в Гродненском районе задержаны два иностранных гражданина в возрасте 50-ти и 51-го года. Они намеревались вывезти более 6 кг вышеуказанного наркотика за границу. Беларусь использовалась как транзитная территория.
Мужчины передвигались на двух автомашинах, в кузове одного из них и были обнаружены свёртки с порошком белого цвета.
Заключение экспертов подтвердило, что это особо опасное наркотическое средство - героин.
Примечательно, что один из задержанных - судья международного класса по боксу, приверженец здорового образа жизни, сообщает МВД
15:22 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.