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Александра Романовская: «Цупер вешает десятку килограмм себе на спину и подтягивается так раз десять за пятнадцать секунд»

Белорусская фристайлистка Александра Романовская рассказала об Алле Цупер.

- Сколько ты подтягиваешься?

– Ой, позорище. Это мои самые слабые места. Наверное, раз восемь за 15 секунд. Я вообще, если честно, всю эту подкачку не люблю. Если чисто для себя, то мне еще хочется, а вот если нужно сдавать эти нормативы, то пересиливаю себя каждый раз. Самая неприятная для меня рутина. Так что мне есть над чем работать. Мне больше прыгать нравится.

– А кто среди вас настоящий монстр подтягиваний?

– Наша Аллка [Цупер]. Она вешает десятку килограмм себе на спину и подтягивается так раз десять за пятнадцать секунд. Она все делает классно. Это же олимпийская чемпионка, и к ней вообще нет никаких претензий, – сказала Романовская.
Tribuna
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