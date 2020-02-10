- Сколько ты подтягиваешься?





– Ой, позорище. Это мои самые слабые места. Наверное, раз восемь за 15 секунд. Я вообще, если честно, всю эту подкачку не люблю. Если чисто для себя, то мне еще хочется, а вот если нужно сдавать эти нормативы, то пересиливаю себя каждый раз. Самая неприятная для меня рутина. Так что мне есть над чем работать. Мне больше прыгать нравится.





– А кто среди вас настоящий монстр подтягиваний?





– Наша Аллка [Цупер]. Она вешает десятку килограмм себе на спину и подтягивается так раз десять за пятнадцать секунд. Она все делает классно. Это же олимпийская чемпионка, и к ней вообще нет никаких претензий, – сказала Романовская.