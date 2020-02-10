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Глава французской Федерации фигурного катания покинул пост из-за скандала

Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он покрывал тренера, насиловавшего подопечных, сообщает Associated Press.

Ранее четыре фигуристки, включая Сару Абитболь, заявили, что тренер Жиль Бейер насиловал их в то время, когда они были подростками. Абитболь рассказала о пережитом насилии в своей книге "Такое долгое молчание".

По словам женщин, Федерация фигурного катания не поддержала их в сложной ситуации. Бейер сохранял пост в федерации, несмотря на то, что еще в 2001 году появились подозрения о совершенных им преступлениях в отношении молодых спортсменок.

По данным агентства, Гайаге возложил ответственность за ситуацию с тренером на бывшего министра спорта Франции Мари-Жорж Бюффе, занимавшую должность в 1997-2002 годах. По его словам, Бюффе позволила Бейеру продолжить работу.
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