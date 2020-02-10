Милош Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после Шведских игр оценил уровень КХЛ.
"Почти все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы игроками из Европейских лиг. Итоги турнира показали, что европейский хоккей на довольно высоком уровне. Да, у России было много молодых игроков, тем не менее. Что случилось в КХЛ за несколько последних лет, не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно", — цитирует Ржигу championat.com.
09:55 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.