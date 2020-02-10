Сезон «Формулы-1» стартует через месяц, но пока нет ясности, сколько этапов останется в календаре. Из-за эпидемии коронавируса под вопросом Гран-при Китая, намеченный на апрель. «Формула-1» не готова отменять этап на таком важном рынке, но и переносить дату не торопится. Однако учитывая, что топливо и грузы отправляются на гонки заранее, решение придется принимать уже очень скоро. «Формула-1» вообще требует долгосрочного планирования. Так, основные положения регламента на 2021 год уже зафиксированы — и они кардинально изменят чемпионат. Forbes объясняет суть реформ, а промоутер Гран-при России Сергей Воробьев комментирует их возможные последствия.





Американская история





Берни Экклстоун не участвует в управлении «Формулой-1» с весны 2017-го, когда владельцем серии стала американская компания Liberty Media, но чемпионат продолжает жить по его правилам. Соглашение между командами, Formula 1 Group и Международной автомобильной федерацией (FIA), в котором зафиксирована система распределения доходов от реализации коммерческих и медиаправ, действует до конца 2020 года, так что новым хозяевам «Ф-1» пришлось отложить структурные реформы и для начала сфокусироваться на маркетинге. Чемпионат поменял логотип, активизировал соцсети, запустил интернет-вещание и в целом стал внимательнее к болельщикам. Ну а осенью 2019-го «Формула-1» представила, наконец, проект регламента на 2021 год. Глава «Ф-1» Чейз Кэри признался, что разработка этого революционного документа заняла 2,5 года. Многие детали еще предстоит обсудить, прежде чем соглашение будет подписано официально, но ключевые моменты — ограничение бюджетов, стандартизация болидов и расширение календаря — команды одобрили. «Такой масштабной реформы история «Формулы-1» еще не знала, — считает промоутер Гран-при России Сергей Воробьев. — Но очевидно, что чемпионат, достигший огромных высот в прежние годы, исчерпал потенциал роста — и перемены необходимы. Новые собственники сейчас закладывают фундамен который позволит «Ф-1» оставаться главной гоночной серией и одной из ключевых спортивных франшиз мира».





Технический регламент

Сейчас





Современный болид «Формулы-1» — это 6-цилиндровый гибридный двигатель с турбонаддувом объемом 1,6 л, 13-дюймовые шины от компании Pirelli (поставщик до 2023 года) и придуманная в 2018-м дуга безопасности Halo над кокпитом, которая в случае аварии должна защитить голову гонщика от летящих обломков. В чемпионате давно запрещен граунд-эффект (создание области низкого давления между днищем болида и поверхностью трассы для усиления прижимной силы), поэтому аэродинамические изыскания инженеров напр лены на конструкцию крыльев, закрылок, дефлекторов и прочих элементов, которые помогают управлять встречным воздушным потоком.





2021





Болид станет тяжелее (минимальный вес — 768 кг, что на 25 кг больше современной версии), получит 18-дюймовые колеса, для удобства высоких пилотов удлинится кокпит. Но главное — изменится аэродинамическая концепция машин. Новый регламент обещает вернуть граунд-эффект — увеличенный диффузор будет вытягивать воздух из-под автомобиля. Переднее крыло станет меньше и проще, боковые дефлекторы исчезнут. Это должно «успокоить» поток воздуха за болидом и упростить преследователям обгоны в поворотах, что повысит зрелищность гонок. Кроме того, с 2021 года многие узлы автомобиля будут регламентированы или даже стандартизированы — так больше команд смогут претендовать на призы, считают в «Ф-1».





Новая концепция аэродинамики сделает болиды 2021 года медленнее на 3-3,5 с на кругеНовая концепция аэродинамики сделает болиды 2021 года медленнее на 3-3,5 с на кругеИз архива пресс-служб





Воробьев:





«С 2014 года «Формула-1» использует самые эффективные гибридные двигатели, но об этом почти никто не знает — в маркетинге это крутое технологическое достижение практически не использовалось. Но успех «Формулы-Е», продвигающей электромоторы, в каком-то смысле заставил «Формулу-1» более четко сформулировать свою позицию: будущее — за гибридными двигателями. Новым регламентом «Ф-1» решила не провоцировать команды на изобретение всего сразу, поэтому предложено столько ограничений на использование/покупку/разработку различных узлов болида. Теперь акцент сделан на основной элемент — двигатель, ну и еще на аэродинамику».





«Организаторы чемпионата заинтересованы в увеличении зрелищности трасс. Так, «Сочи Автодрому» предлагали заменить в некоторых поворотах асфальтовые ловушки на гравийные, но для нас это неприемлемо. Этап «Ф-1» занимает один уик-энд, а автодром работает круглый год. И он должен быть приветлив к частным и корпоративным клиентам. А вылет любительской машины на гравий — это гарантированное повреждение лакокрасочного покрытия, бампера и т.д. Мы объяснили менеджменту «Формулы-1», что для нас это неприемлемо. Они обещали подумать и вернуться с новыми предложениями, но пока тишина. В похожей ситуации операторы еще нескольких этапов — например, гран-при Франции и Абу-Даби. Мы готовы обсуждать конкретные и реализуемые рекомендации на условиях софинансирования со стороны «Ф-1», но пока их нет».









Спортивный регламент

Сейчас





В 2017-м календарь «Формулы-1» состоял из 20 гонок, в 2018-м от проведения Гран-при отказалась Малайзия (высокие затраты при низкой отдаче), зато вернулись этапы во Франции и Германии. В 2020-м намечено 22 гонки — «Формула-1» дебютирует во Вьетнаме (5-летний контракт на $50-60 млн в год), а место немецкого этапа займет гонка в Нидерландах. Для команд рабочий уик-энд начинается в четверг — с пресс-конференции и технических проверок. В пятницу — тренировочные заезды на трассе, в субботу — квалификация, в воскресенье — гонка.





2021





Новые правила рассчитывают на 25 гонок в год (меньше можно, больше — нет) и меняют формат гоночного уик-энда. Все официальные мероприятия для команд будут начинаться в пятницу. Кроме того, вводится множество соревновательных ограничений — например, по количеству используемых за сезон коробок передач, тормозов и т.д. За превышение лимитов предусмотрены штрафы. Также с 2021 года команды обяжут минимум дважды за чемпионат привлекать к пятничной практике пилотов с опытом не больше двух Гран-при «Ф-1».





Воробьев:





«Командам будет тяжело выдержать 25 гран-при за сезон. Но, думаю, расширение календаря неизбежно. «Формула-1» хочет еще один этап в США, на родном рынке. Плюс ЮАР, где когда-то проходил Гран-при, плюс Азия. Еще один этап в России — не сразу. Когда «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получит статус автодрома «Формулы-1», то возможно чередование этапов с сочинской трассой или даже два Гран-при в России в сезоне, но не в ближайшие 2-3 года».





Финансовый регламент

Сейчас





Никаких ограничений по расходам для команд нет, поэтому Mercedes AMG F1 при поддержке автоконцерна имеет бюджет €468 млн в год (данные — Business Book Grand Prix 2018), а частное предприятие американского бизнесмена Джина Хааса Haas F1 Team — €126 млн. Нынешняя система распределения доходов «Ф-1» не выравнивает ситуацию. Наоборот: лидерам платят в разы больше — и не только за результаты. Так, «Феррари», получает 5% с доходов серии как самая старая команда чемпионата, а «Ред Буллу» полагается $35 млн как первому подписанту действующего соглашения 2013 года. И это не считая призовых за выступление в чемпионате и прочих бонусов. Детальную схему выплат «Ф-1» не раскрывает, но, согласно финансовому отчету Liberty Media, по итогам 2018 года суммарно команды получили $913 млн.





2021





Новый регламент вводит потолок расходов для команд — $175 млн на 21 гонку в год (и +$1 млн за каждую новый этап в календаре). Однако за пределы этой суммы будут выведены зарплаты пилотов, зарплаты трех самых дорогих топ-менеджеров команды, премии и бонусы, расходы на маркетинг, на логистику, взносы в FIA и еще несколько пунктов. Дедлайн для подачи командами финансовых документов назначен на 31 марта следующего за отчетным года. В случае выявленных нарушений полагаются санкции — от выговора до денежных штрафов и лишения очков в чемпионате. Так, 5%-ное превышение лимита расходов будет считаться незначительным «проступком», которое предусмотрен спектр наказаний — от публичного порицания до снижения бюджета на следующий год. Насчет распределения доходов, похоже, стороны еще не договорились. «Ф-1» предлагает такую схему: 45% — поровну, 45% — по результатам сезона, 5% — «Феррари», а еще 5% поделить между «Маклареном», «Уильямсом», «Ред Буллом» и «Мерседесом».





Воробьев:





«Команды концептуально одобрили пакет финансовых правил, предложенных «Формулой-1», но теперь они должны подписать новый договор согласия. Сейчас над этим идет очень серьезная работа. По финансовой части реформ есть несколько вопросов. Например, как будут контролировать расходы команд, принадлежащих автоконцернам: сможет ли аудит разобраться, кто тратится на разработку — команда или завод. Но главное беспокойство вызывает аудиторская проверка участников спустя несколько месяцев после окончания чемпионата. Это же абсурдная ситуация: сезон закончился, а победители могут поменяться. «Формула-1» может превратиться из соревнования на трассе в битву адвокатов и аудиторов. В 2020 году финансовые правила будут действовать в тестовом режиме — возможно, это заставит руководство скорректировать свою политику. Ведь контроль за расходами можно осуществлять в онлайн-режиме. ФНС России практикует такой формат».





«Ограничение расходов коснется, прежде всего, лидеров. Половина команд просто не тратит $175 млн на разработку. При этом «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» наверняка уже сейчас строят машины для 2021 года. У других такой возможности нет. К моменту введения ограничений у топ-3 уже будут готовы машины под новый регламент — и они по-честному уложатся в лимит. Вот только это вряд ли поможет устранить существующее разделение чемпионата на «Формулу-1» и так называемую «Формулу-1,5» — команды, не способные бороться за призы».