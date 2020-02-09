Виктор Гончаренко: у Шкурина есть какие-то простые ошибки. Связываем их с усталостью
Белорусский тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нападающего Ильи Шкурина.
- Шкурин забил в двух товарищеских матчах подряд. Довольны им?
- Все равно он находится под нагрузкой. Пока Илья, как и многие, из-под нее не вылез. Нападающему голы важны. Есть какие-то простые ошибки, связываем их с усталостью, — цитирует Гончаренко sport24.
09:32 10/02/2020
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Особое мнение
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