+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Виктор Гончаренко: у Шкурина есть какие-то простые ошибки. Связываем их с усталостью

Белорусский тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нападающего Ильи Шкурина.



- Шкурин забил в двух товарищеских матчах подряд. Довольны им?

- Все равно он находится под нагрузкой. Пока Илья, как и многие, из-под нее не вылез. Нападающему голы важны. Есть какие-то простые ошибки, связываем их с усталостью, — цитирует Гончаренко sport24.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru