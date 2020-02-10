Накануне глава государства подписал распоряжение о призовых для призеров Олимпийских игр. Чемпион получит 12 тысяч базовых величин (306 тысяч рублей), серебряный призер — 153 тысячи, бронзовый — 102 тысячи. Такие же призовые положены тренерскому штабу спортсмена. На Играх в Рио белорусы взяли одно золото, по 4 серебра и бронзы. Если применить такие же призовые, то получим сумму в 2,4 миллиона рублей.