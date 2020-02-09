Исаев о Глебе: Однозначно еще в состоянии помочь. Нет сегодня в сборной игрока, который способен обыгрывать соперника один в один и разгонять атаки
Белорусский агент Валерий Исаев считает, что полузащитник Александр Глеб мог бы пригодиться национальной команде.
«Если у АБФФ сегодня стоит задача любыми путями выйти в финальную стадию ЕВРО, Глеб однозначно еще в состоянии помочь команде. Нет сегодня в сборной игрока, который способен обыгрывать соперника один в один и разгонять атаки. Другое дело – мотивировать нашу звезду и эффективно использовать», – написал Исаев в своем Facebook.
18:45 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.