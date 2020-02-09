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Соболенко показала победные фото матча плей-офф Кубка Федерации и поблагодарила фанатов за поддержку

По итогам победы в решающем поединке матча плей-офф Кубка Федерации Арина Соболенко в своем Instagram поблагодарила фанатов за поддержку и опубликовала несколько переполненных радостью фото с соревнований, сообщает агентство «Минск-Новости».


«Вы лучшие! Возвращаемся обратно в Беларусь. До встречи в Будапеште. Спасибо всем за поддержку», — говорится в подписи к снимкам. Пост собрал множество положительных комментариев и более 4 тыс. лайков за 2 часа.

Напомним, Александра Саснович и Арина Соболенко на матче плей-офф Кубка Федерации оказались сильнее Кики Бертенс и Деми Схююрс – 4:6, 6:3, 7:6. Итоговый результат составил 3:2.

Сборную Беларуси в апреле ожидает финал Кубка Федерации. Его проведение запланировано на 9-14 апреля в Будапеште.
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