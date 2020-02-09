«Вы лучшие! Возвращаемся обратно в Беларусь. До встречи в Будапеште. Спасибо всем за поддержку», — говорится в подписи к снимкам. Пост собрал множество положительных комментариев и более 4 тыс. лайков за 2 часа.





Напомним, Александра Саснович и Арина Соболенко на матче плей-офф Кубка Федерации оказались сильнее Кики Бертенс и Деми Схююрс – 4:6, 6:3, 7:6. Итоговый результат составил 3:2.





Сборную Беларуси в апреле ожидает финал Кубка Федерации. Его проведение запланировано на 9-14 апреля в Будапеште.