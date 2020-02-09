Эстафету Олимпийского огня впервые начнет женщина
Греческая спортсменка Анна Коракаки будет первой женщиной в мире, которая начнет эстафету олимпийского огня.
Об этом сообщает Kyodo.
"Чемпионка Греции по олимпийской стрельбе Анна Коракаки выбрана для старта эстафеты на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, впервые в истории игр женщина будет нести факельный огонь", - говорится в сообщении.
Олимпийский комитет Греции выбрал Коракаки, завоевавшей золото на женских соревнованиях по стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст эстафету Мизуки Ногучи, победительнице женского марафона на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Ногучи станет первой японкой, которая будет нести олимпийский огонь в 2020 году.
Церемония зажжения огня состоится 12 марта в городе Олимпия.
16:58 09/02/2020
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