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Эстафету Олимпийского огня впервые начнет женщина

Греческая спортсменка Анна Коракаки будет первой женщиной в мире, которая начнет эстафету олимпийского огня.

Об этом сообщает Kyodo.

"Чемпионка Греции по олимпийской стрельбе Анна Коракаки выбрана для старта эстафеты на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, впервые в истории игр женщина будет нести факельный огонь", - говорится в сообщении.


Олимпийский комитет Греции выбрал Коракаки, завоевавшей золото на женских соревнованиях по стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст эстафету Мизуки Ногучи, победительнице женского марафона на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Ногучи станет первой японкой, которая будет нести олимпийский огонь в 2020 году.

Церемония зажжения огня состоится 12 марта в городе Олимпия.
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