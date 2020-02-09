В Канадской хоккейной лиге (CHL) состоялись очередные матчи, пишет pressball.by





OHL





"Хэмилтон Бульдогс" уступил "Флинт Файрбердс" со счетом 3:7. У победителей белорусский форвард Евгений Оксентюк набрал 3 (0+3) очка, заработал "+2". В нынешнем сезоне он набрал 58 (23+35) очков в 45 играх. Защитник Владислав Колячонок отдал результативный пас, нанес 1 бросок, нанес 1 бросок. В нынешнем сезоне на его счету 29 (10+19) очков в 40 играх.





"Сагино Спирит" обыграл "Гелф Шторм" со счетом 3:2. У победителей белорусский защитник Илья Соловьев нанес 2 броска, заработал 2 минуты штрафа и "-1". В нынешнем сезоне на счету игрока обороны 36 (4+32) очка в 42 встречах.





WHL





"Принц Альберт Рэйдерс" уступил "Летбридж Урикейнс" — 1:3. У проигравших форвард Илья Усов отдал пас, и заработал "+1". В нынешнем сезоне на его счету 40 (17+23) очков в 47 играх.





Нападающий Алексей Протас выиграл 1 из 9 вбрасываний, заработал "-1". В нынешнем сезоне на его счету 61 (24+37) очко в 47 играх.





Нападающий Даниил Степанов нанес 1 бросок и заработал "-1". В нынешнем сезоне на его счету 10 (5+5) очков в 40 играх.





У победителей защитник Данила Паливко нанес 1 бросок и заработал 2 минуты штрафа». В нынешнем сезоне игрок обороны провел 50 игр и набрал 16 (1+15) очков.





"Ванкувер Джайентс" обыграл "Принц Джордж Кугарс" — 5:2. У проигравших белорусский форвард Владислав Михальчук забил гол, нанес 1 бросок, заработал "-2". В нынешнем сезоне у него 28 игр и 19 (6+13) баллов, отмечает belarushockey.com.



