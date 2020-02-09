Как сообщает пресс-служба Минприроды Беларуси, группа компаний «Сохра» предложила для рассмотрения возможность реализации в Удмуртской Республике инвестиционного проекта строительства мусороперерабатывающего комплекса, включающего в себя современную сортировочную линию одновременно с заводом по газификации для глубокой переработки (до 95%) оставшихся после сортировки твердых коммунальных отходов, пишет TUT.BY





Реализовывать данный проект планирует минская компания «Сохра Дайнэмик», которая сотрудничает с рядом регионов и органов госуправления Российской Федерации по различным направлениям. Одно из них — «использование наилучших доступных мировых технологий в области обращения с отходами».





Группа компаний «Сохра» — один из спонсоров футбольного клуба «Динамо» (Брест), который контролирует Александр Зайцев. Его партнером в «Сохра Дайнэмик» является Виталий Буздуган. Он также возглавляет белорусский офис Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря. В 2014 году Александр Лукашенко встречался с тогдашним президентом фонда Исмаилом Сафи (один из основателей правящей партии Турции, а сейчас — член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции). Он предложил реализовать в Беларуси инновационный проект, который предусматривает подпроекты в области электроники (производство приборов), энергетики (производство наноуглеродных волокон для линий электропередачи), дорожного строительства (облегченные строительные конструкции), а также изготовление двигателей на водородном топливе. Исмаил Сафи назвал «выдающимся» участие Виталия Буздугана и Александра Зайцева в деятельности фонда.



