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Первый в истории Ювентуса: Роналду забил в десятом матче подряд

Португальский нападающий продолжает бить всевозможные рекорды.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился голом в десятом подряд матче в составе туринского "Ювентуса". Роналду забил гол в матче 23-го тура Серии А против "Вероны", тем самым продлив свою голевую серию. Португалец стал первым игроком в истории "Ювентуса", которому удалось отличиться в десяти подряд матчах чемпионата Италии, пишет УНИАН.

Предыдущий рекорд принадлежал французу Давиду Трезеге - девять подряд результативных матчей. Для того, чтобы побить рекорд Серии А, Роналду нужно забить в двух следующих матчах. 

Нынешнее достижение принадлежит Габриэлю Батистуте (11 результативных матчей подряд в сезоне 1994-1995). Кроме того, португальский нападающий стал первым в истории футболистом, которому удалось забивать в десяти матчах подряд в двух разных чемпионатах из пяти топ-лиг Европы. 

Ранее Роналду отличался в десяти матчах кряду в "Реале". Отметим, что гол португальского бомбардира не помог "Ювентусу" добиться положительного результата - туринцы сенсационно проиграли со счетом 1:2. 

В текущем чемпионате Италии на счету 35-летнего Роналду 20 голов, он занимает второе место в списке бомбардиров после форварда "Лацио" Чиро Иммобиле (25 мячей). Видео гола Роналду опубликовал официальный аккаунт Серии А в YouTube.


Ранее сообщалось о том, что Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров в истории футбола.
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