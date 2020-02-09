Первый в истории Ювентуса: Роналду забил в десятом матче подряд
Португальский нападающий продолжает бить всевозможные рекорды.
Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился голом в десятом подряд матче в составе туринского "Ювентуса". Роналду забил гол в матче 23-го тура Серии А против "Вероны", тем самым продлив свою голевую серию. Португалец стал первым игроком в истории "Ювентуса", которому удалось отличиться в десяти подряд матчах чемпионата Италии, пишет УНИАН.
Предыдущий рекорд принадлежал французу Давиду Трезеге - девять подряд результативных матчей. Для того, чтобы побить рекорд Серии А, Роналду нужно забить в двух следующих матчах.
Нынешнее достижение принадлежит Габриэлю Батистуте (11 результативных матчей подряд в сезоне 1994-1995). Кроме того, португальский нападающий стал первым в истории футболистом, которому удалось забивать в десяти матчах подряд в двух разных чемпионатах из пяти топ-лиг Европы.
Ранее Роналду отличался в десяти матчах кряду в "Реале". Отметим, что гол португальского бомбардира не помог "Ювентусу" добиться положительного результата - туринцы сенсационно проиграли со счетом 1:2.
В текущем чемпионате Италии на счету 35-летнего Роналду 20 голов, он занимает второе место в списке бомбардиров после форварда "Лацио" Чиро Иммобиле (25 мячей). Видео гола Роналду опубликовал официальный аккаунт Серии А в YouTube.
Ранее сообщалось о том, что Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров в истории футбола.
12:41 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.