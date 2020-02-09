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Это нужно умудриться: в финале Суперкубка Японии игроки не забили пенальти девять раз подряд

В невероятной серии пенальти поучаствовала команда легендарного Андреса Иньесты.

Финальный матч Суперкубка Японии между «Виссел Кобе» и «Йокогама Маринос» завершился ничейным счётом в основное время (3:3).

В дополнительное время команды не отличились, а после выдали невероятно затяжную серию пенальти. Игроки обеих команд выполнили по два точных удара, а вот следующие девять попыток были неточными.

Трижды на удары реагировали вратари, два раза мяч попадал в перекладину, один раз - в штангу и четыре раза пролетал мимо ворот. Не забил даже известный бельгийский защитник Томас Вермален.

Лишь десятая попытка стала удачной. Хотару Ямагучи из "Виссел Кобе" развел голкипера и мяч по разным углам.
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