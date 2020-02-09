Это нужно умудриться: в финале Суперкубка Японии игроки не забили пенальти девять раз подряд
В невероятной серии пенальти поучаствовала команда легендарного Андреса Иньесты.
Финальный матч Суперкубка Японии между «Виссел Кобе» и «Йокогама Маринос» завершился ничейным счётом в основное время (3:3).
В дополнительное время команды не отличились, а после выдали невероятно затяжную серию пенальти. Игроки обеих команд выполнили по два точных удара, а вот следующие девять попыток были неточными.
Трижды на удары реагировали вратари, два раза мяч попадал в перекладину, один раз - в штангу и четыре раза пролетал мимо ворот. Не забил даже известный бельгийский защитник Томас Вермален.
Лишь десятая попытка стала удачной. Хотару Ямагучи из "Виссел Кобе" развел голкипера и мяч по разным углам.
12:35 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.