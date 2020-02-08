Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золотую медаль на международном турнире в Дебрецене
В решающем поединке весовой категории до 63 килограммов он победил венгра Ричарда Ковача.
Ранее белоруска Алла Стародуб стала бронзовым призером. Эти соревнования также стали важным этапом подготовки нашей сборной к предстоящим олимпийским квалификационным турнирам.
21:09 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.