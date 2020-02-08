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Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золотую медаль на международном турнире в Дебрецене

В решающем поединке весовой категории до 63 килограммов он победил венгра Ричарда Ковача.


Ранее белоруска Алла Стародуб стала бронзовым призером. Эти соревнования также стали важным этапом подготовки нашей сборной к предстоящим олимпийским квалификационным турнирам.
ont.by
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