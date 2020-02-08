Саснович обыграла Рус в Кубке Федерации

Победителя матча, который проходит в Гааге на грунтовых кортах, команды выявят в парном поединке.Таким образом, судьба матча решится в парной встрече, в которой у белорусок заявлены Лидия Морозова и Ольга Говорцова.

Хозяйки рассчитывают на Деми Схюрс и Лесли Керхов. Впрочем, капитаны команд могут внести изменения в заявку, пишет belta.by