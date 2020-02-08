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Бел Рус

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Саснович обыграла Рус в Кубке Федерации

Победа Александры Саснович над Аранчей Рус (0:6, 7:5, 6:2) позволила белорусской сборной сравнять счет в противостоянии с Нидерландами в матчевой встрече плей-офф Мировой группы Кубка Федерации — 2:2.

 Победителя матча, который проходит в Гааге на грунтовых кортах, команды выявят в парном поединке.Таким образом, судьба матча решится в парной встрече, в которой у белорусок заявлены Лидия Морозова и Ольга Говорцова. 
Хозяйки рассчитывают на Деми Схюрс и Лесли Керхов. Впрочем, капитаны команд могут внести изменения в заявку, пишет belta.by
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