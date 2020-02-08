Сегодня определится участник финального этапа Кубка Федерации, который состоится в апреле в Будапеште
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сравняла счет в матче квалификации Кубка Федерации против Нидерланды – Беларусь, сообщает Sputnik.
Белорусская теннисистка Александра Саснович
© PHOTO : БФТ
В пятницу в Гааге стартовал матч Fed Сup Нидерланды – Беларусь. Победитель противостояния выйдет в финальную часть турнира, которая пройдет с 9 по 14 апреля в Будапеште.
В первом поединке белоруска Александра Саснович уступила Кики Бертенс. Затем на корт вышла Арина Соболенко – ее соперницей стала Аранча Рус. Белоруска была сильнее в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Таким образом, счет в противостоянии сравнялся – 1:1.
Сегодня, 8 февраля, пройдут еще три встречи: две одиночные и одна парная. Сначала на корт выйдут Соболенко и Бертенс, затем Саснович и Рус, в парах - Ольга Говорцова / Лидия Морозова против Деми Схюрс / Лесли Керхов.
Sputnik
10:50 08/02/2020
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Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.