+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото

Александра Романовская одержала победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике, который проходит во многофункциональном центре Парк-Сити (США).

Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото
Лыжная акробатика

Женщины

1. Александра Романовская (Беларусь) – 106.74

2. Меган Ник (США) – 83.89

3. Эбби Уилкокс (Австралия) – 81.78

Выбыла в квалификации:

13. Анна Гуськова (Беларусь) – 72.45

Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 139.00

2. Ной Рот (Швейцария) – 126.91

3. Илья Буров (Россия) – 123.98

7. Максим Густик (Беларусь) – 91.01

Выбыли в квалификации:

14. Павел Дик (Беларусь) – 93.55

25. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 55.11
by.tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru