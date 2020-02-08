Лионель Месси — самый высокооплачиваемый футболист мира

Криштиану Роналду зарабатывает почти в два раза меньше Форвард "Барселоны". Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира. До вычета налогов его месячный доход составляет 8,3 млн евро.