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Лионель Месси — самый высокооплачиваемый футболист мира

Криштиану Роналду зарабатывает почти в два раза меньше Форвард "Барселоны". Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира. До вычета налогов его месячный доход составляет 8,3 млн евро.

 

Криштиану Роналду, который занимает в списке издания L’Équipe второе место, зарабатывает почти в два раза меньше.

Топ-8 высокооплачиваемых игроков Европы

1. Лионель Месси ("Барселона") — 8,3 млн евро в месяц
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 4,5
3. Неймар ("ПСЖ") — 3,0
4. Антуан Гризманн ("Барселона") — 2,9
5. Луис Суарес ("Барселона") — 2,9
6. Гарет Бэйл ("Реал") — 2,5
7. Эден Азар ("Реал") — 2,5
8. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 1,8
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