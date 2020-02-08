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Владимир Маковский: «Каждый из нас в жизни ошибается. Свои ошибки я решил исправлять не словом, а делом»

Бывший тренер «Ислочи» Владимир Маковский, который дисквалифицирован за организацию договорных матчей, считает, что может передать что-то своим ученикам.

«Я достиг как футболист максимума – чемпион Беларуси, чемпион Украины, лучший футболист Беларуси 1996 года. И если отбросить жизненные ошибки и весь негатив ко мне, то считаю, что моим ученикам есть что перенять от такого тренера, как я.

Это не пустые слова, мои воспитанники это доказали. За год я передал в РУОР шесть девочек, в РЦОП БГУ одну девочку. Две из них зачислены в сборную Беларуси как стажеры, и еще две – как резервные игроки.

Каждый из нас в жизни ошибается, но жизнь продолжается. Свои ошибки посчитал за лучшее исправлять не словами, а делом. Я нашел продолжение призвания в своих воспитанницах, они у меня молодцы», – сказал Маковский.
RH.by
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