В матче Кубка федерации Александра Саснович проиграла Кики Бертенс
В матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс — 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.
Александра Саснович / Reuters
Игра, которая прошла в Гааге, длилась 1 час 41 минуту.
Таким образом, Беларусь пока что уступает Нидерландам — 0:1.
Следующая встреча пройдет между Ариной Соболенко и Аранчой Рус.
Команды Беларуси и Нидерландов борются за выход в финальный турнир Кубка Федерации. Он пройдет 14-19 апреля в Будапеште, пишет Еврорадио.
21:15 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.