Олимпийский чемпион обругал Китай и получил годовую дисквалификацию

Чаба Бурьян (слева)

Фото: Bernat Armangue/ AP Photo





В декабре 2019-го Бурьян летел из Шанхая. Взбешенный длительным ожиданием рейса, спортсмен выложил фото в Instagram и выругался: «Чертов Китай». По мнению Венгерской федерации шорт-трека, спортсмен допустил дисциплинарное и этическое нарушение. Он был отстранен на 12 месяцев, пишет lenta.ru









Таким образом, Бурьян не сможет участвовать в соревнованиях и тренировках национальной команды. Из-за инцидента в отставку хотела уйти главный тренер сборной, однако в федерации ее прошение не приняли.





Бурьян — олимпийский чемпион 2018 года в эстафете на пять тысяч метров. Это золото стало для Венгрии первым в истории зимних Игр.





В декабре китайские власти предупредили лондонский «Арсенал» о том, что государственные медиа не будут упоминать название клуба, пока не получат извинения за высказывания полузащитника Месута Озила о притеснениях мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. Кроме того, в стране были заблокированы аккаунты футболиста в соцсетях.



