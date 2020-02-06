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Олимпийский чемпион обругал Китай и получил годовую дисквалификацию

Олимпийский чемпион по шорт-треку Чаба Бурьян дисквалифицирован на год по решению Венгерской федерации. Он оскорбил Китай в соцсетях, пишет Hungary Today.

Чаба Бурьян (слева)
Фото: Bernat Armangue/ AP Photo

В декабре 2019-го Бурьян летел из Шанхая. Взбешенный длительным ожиданием рейса, спортсмен выложил фото в Instagram и выругался: «Чертов Китай». По мнению Венгерской федерации шорт-трека, спортсмен допустил дисциплинарное и этическое нарушение. Он был отстранен на 12 месяцев, пишет lenta.ru


Таким образом, Бурьян не сможет участвовать в соревнованиях и тренировках национальной команды. Из-за инцидента в отставку хотела уйти главный тренер сборной, однако в федерации ее прошение не приняли.

Бурьян — олимпийский чемпион 2018 года в эстафете на пять тысяч метров. Это золото стало для Венгрии первым в истории зимних Игр.

В декабре китайские власти предупредили лондонский «Арсенал» о том, что государственные медиа не будут упоминать название клуба, пока не получат извинения за высказывания полузащитника Месута Озила о притеснениях мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. Кроме того, в стране были заблокированы аккаунты футболиста в соцсетях.
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