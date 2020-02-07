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Минское "Динамо" объявило о создании женской команды

Минское "Динамо" объявило о создании в структуре клуба женской команды.

Пресс-служба "бело-голубых" опубликовал видео под названием "Дамы "Динамо".
Источник: pressball.by
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