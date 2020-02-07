Минское "Динамо" объявило о создании женской команды
Минское "Динамо" объявило о создании в структуре клуба женской команды.
Источник: pressball.by
17:33 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.