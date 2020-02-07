Еж или Хрущ? Кто станет талисманом ЧМ-2021

С 15 января по 5 февраля все любители спорта могли принять участие в интернет-голосовании по выбору лучшей идеи талисмана Чемпионата мира по хоккею ИИХФ, который пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая 2021 года.





Напомним, присуждение приза зрительских симпатий было основано на результатах голосования пользователей на сайте Федерации хоккея Беларуси и на официальной страничке ФХБ во Вконтакте.





В шорт-лист, представленный общественности, вошли 30 работ, всего же на конкурс идей талисмана было прислано более 100 заявок от представителей Беларуси и Латвии, причем свои работы присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.





Свой выбор в пользу той или иной работы, сделали около 8000 пользователей, а обладателем приза зрительских симпатий стал Майский жук МАЙС/ХРУЩ.





Креатор идеи Хруща Дмитрий Галиновский, представляющий рекламно-маркетинговое агентство AIDA Pioneer, так объяснил выбор концепции:





- Мы подумали: чемпионат пройдет в мае. А что связывает май, Беларусь и Латвию? Майские жуки, стучащие в окна! Этот персонаж врежется вам в память… и, возможно, в голову во время Чемпионата.





- Уже изрядно поднадоели маскоты-животные. И мы решили сделать талисманом майского жука. Обычно их прятали в спичечные коробки, а теперь нашлась коробка побольше – хоккейная! – дополнил коллегу дизайнер майского жука Павел Марченков.





Нужно отметить, что среди латвийской аудитории Хрущ занял 14 место из 30 представленных в голосовании работ.





Отметим также, что мнение общественности о лучшей идее талисмана в Беларуси и Латвии разошлось: по мнению посетителей рижского Domina Shopping Mall, где на протяжении нескольких недель и проводилось голосование, приза зрительских симпатий должен быть удостоен Еж, концепцию которого разработал латвийский дизайнер Янис Бурмейстерс.





- По моему мнению, еж является символом самоотверженности, уникального по силе характера и трудолюбия, - прокомментировал свою идею Бурмейстерс. – Внешний вид ежа может ввести в заблуждение, но с виду небольшой и уязвимый зверек на самом деле достаточно силен и уж точно не сдастся без борьбы, защищая себя. Думаю, эти ассоциации хорошо коррелируются и с качествами, необходимыми для победы в напряженных хоккейных матчах.









Призы зрительских симпатий достались Хрущу и Ежу, а вот ответ на главный вопрос – кто же действительно стал официальным талисманом Чемпионата мира по хоккею ИИХФ 2021 года – мы получим 24 февраля.