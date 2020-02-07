



"Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее – конкретное предложение поменять паспорт, я его буду рассматривать. Это нормально. Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь", — сказал Нойок.