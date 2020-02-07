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Впервые за 17 лет! Ни "Барса", ни "Реал", ни "Атлетико" не сыграют в 1/2 финала Кубка

«Атлетико», «Барселона» и «Реал» не смогли пройти в полуфинал Кубка Испании.


Впервые с сезона-2002/2003 ни одна из этих команд не сыграет в 1/2 финала турнира.

«Атлетико» вылетел на стадии 1/16 финала от клуба «Культураль Леонеса» (1:2), «Барселону» и «Реал» выбили в полуфинале «Атлетик» (0:1) и «Сосьедад» (3:4) соответственно. 
Источник: tribuna.com
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