



Впервые с сезона-2002/2003 ни одна из этих команд не сыграет в 1/2 финала турнира.





«Атлетико» вылетел на стадии 1/16 финала от клуба «Культураль Леонеса» (1:2), «Барселону» и «Реал» выбили в полуфинале «Атлетик» (0:1) и «Сосьедад» (3:4) соответственно.