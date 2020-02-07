Хоккей и лесоповал последней военной зимы

Всего за неделю до этого Красная Армия перешла границу Германии западнее и северо-западнее Познани. Завершилась Висло-Одерская операция: 3 февраля войска 1-го Белорусского фронта форсировали Одер. Но еще далеко было до окончания Восточно-Прусской операции. Еще сотни тысяч советских воинов погибнут в Восточной Померании и у озера Балатон, в битве за Берлин, пишет "БелГазета"





А между тем в минском парке имени Горького открылся каток - конькобежное и игровое поле известного с довоенных времен стадиона «Пищевик». Страна изыскала средства, чтобы обозначить возрождение спортивной жизни. Нужны были командные соревнования под открытым небом, чтобы улучшить настроение общества. Газеты БССР разъяснили систему и назвали участников предстоящего первенства:





РОЗЫГРЫШ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КУБКА БССР ПО ХОККЕЮ





В феврале Комитет по делам физкультуры и спорта при СНК БССР проводит розыгрыш переходящего кубка БССР по хоккею на 1945г. Цель розыгрыша - выявление лучших хоккейных команд республики, широкое культивирование этого вида спорта.





Розыгрыш кубка проводится по правилам, утвержденным в 1942г. Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при СНК СССР по олимпийской системе, то есть: проигравшая команда в дальнейших играх не участвует. Команда-победительница награждается грамотой и переходящим призом - кубком Комитета по делам физкультуры и спорта при СНК БССР.





В розыгрыше кубка по хоккею примут участие 9 команд республики: две команды добровольных спортивных обществ «Спартак» и «Большевик» города Гродно, четыре команды спортивных обществ «Спартак», «Динамо», «Трудовые резервы», Окружного Дома Красной Армии, команда воинской части тов. Никитина, сборные команды городов Гомеля и Бреста.





Наибольшие шансы на успех имела команда Окружного дома Красной Армии - нынешнего центрального Дома офицеров в Минске. Эта хоккейная дружина входила в штат ОДКА, тренировалась на поле, где проходили республиканские игры, а главное, получала офицерские продпайки.





Жестокие реалии зимы 1944-45гг. заключались в том, что катастрофически не хватало топлива и электроэнергии. В детских домах Минска воспитанники спали, укрываясь рваными вшивыми ватниками, а тут - хоккей… И когда некоторые мужчины расходовали калории на игровых площадках, женщины массово шли в лес на заготовку дров и пиломатериалов. Читаем заметку «Высокая выработка лесорубов» в «Советской Белоруссии» от 10 февраля 1945г.:





ТОЛОЧИН. (Наш корр.) В честь славных побед Красной Армии в Озерицком лесоучастке Толочинского лестранхоза с каждым днем повышается производительность труда. Лесоучасток уже заканчивает выполнение плана первого квартала 1945г. по заготовке лесоматериала. Лесорубы заготовили свыше 7.000 кубометров леса при плане в 7.494. Высокой выработки достигли лесорубы женской бригады под руководством тов. Сиротиной. Девушки-лесорубы Костянка и Плаксицкая ежедневно дают двойную выработку. Даже во время сильного мороза и метели они не снижали темпов работы. Хорошо работает бригада тов. Любовец. Она ежедневно выполняет задания на 150 процентов…





Газета «Гомельская праўда» 18 февраля напечатала подборку заметок «Передовики заготовок и вывозок леса». Из них можно узнать, что, например, в Первомайской сельхозартели в Стрешине «отличилась бригада Евы Терещенко, которая состоит из пяти женщин». И далее (перевод с белорусского):





За четыре дня бригада заготовила 26 кубометров древесины. Среди членов этой бригады отмечена работа 55-летней Евы Ивановны Медведевой, которая добровольно пошла на работу в лес, чтобы помочь колхозу побыстрее выполнить квартальное задание.





В заметке из Буда-Кошелево обращают на себя внимание строки о том, что комсомольцы колхоза «2-я Пятилетка» во главе с Верой Тимофеевой «работают в лесу уже несколько месяцев»:









После освобождения Минска от оккупантов понадобилось более месяца для условного восстановления электроснабжения. Газета «Звязда» сообщила, что 25 августа 1944г. Минская городская электростанция дала ток. Но в целом к зиме городское хозяйство подготовить не смогли. В сохранившихся зданиях - разболтанные двери и рамы, выбитые стекла.





Счетчики электричества не успевали ставить по причине общего дефицита. Нормы потребления были условные: одна лампочка-«сороковка» - для жилой комнаты, «двадцатьпятка» - в коридор или на кухню. А советские граждане привычно воровали электроэнергию, отчего горела наспех сделанная проводка. Хаос в энергопотреблении усугубляло то, что в городе множились тыловые воинские части, которые волевым порядком врезались в электросети гражданского назначения. Обычным предметом в армейских дежурках и караулках был самодельный нагревательный «козел» - асбестовая труба на распорках, обвитая спиралью. А если к тому же какой-нибудь зампотех включал электросварку, то «выбивало» трансформаторную подстанцию, и город погружался во мрак.





Были случаи, когда в Минске останавливался хлебозавод «Автомат», а в госпиталях хирургические операции делали при керосиновых лампах. И даже заседания Бюро ЦК КП(б)Б проводились при свете переносок, запитанных от автомобильных аккумуляторов.





Минский горисполком принял решение «Об экономии электроэнергии и упорядочении электроснабжения города Минска». Фактически это была технологическо-административная инструкция, которая воспринимается как красноречивый документ эпохи.





Установить следующие лимиты потребления электроэнергии на осветительные нужды: а) учреждения всех ведомств, квартиры, столовые, магазины, зрительные залы и фойе - 3 ватта на квадратный метр площади; б) учебные заведения, детсады, ясли и лечебные учреждения - 4 ватта на квадратный метр площади; в) кухни, склады, лестничные клетки, коридоры и другие вспомогательные помещения - 0,5 ватта на квадратный метр площади; г) парикмахерские - 25 ватт на рабочее место.





Запретить пользование электронагревательными приборами (утюги, чайники, плитки и т.п.).





Запретить пользование электроосвещением в дневное время с 8 часов 30 минут до 18 часов, обязав всех руководителей предприятий, учреждений и комендантов зданий выключать на это время электроосвещение.





За самовольное включение в сеть как предприятий, воинских частей, учреждений, [так] и отдельных граждан - привлекать к судебной ответственности.





Сделаю один только комментарий из нашего сегодня: каково было при лампочке в 25 ватт усаживаться в парикмахерское кресло для бритья опасной бритвой!





ХРОНИКА





4-11 февраля. Состоялась Ялтинская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Принято решение о создании на территории Германии зон оккупации трех держав, о взимании репараций.





4 февраля. Состоялась интронизация вновь избранного Патриарха Московского и всея Руси Алексия.





В Минске прошли первые игры розыгрыша кубка БССР по хоккею. В первой паре со счетом 2:1 сыграли гомельский «Локомотив» и минский «Спартак». Во второй паре команда воинской части тов. Никитина со счетом 4:0 победила сборную Бреста.





7-8 февраля. В Козловщинском и Дятловском районах Барановичской области 58-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД проводит операции против отрядов польского антисоветского сопротивления (официально подпольная Армия Крайова распущена приказом ее последнего командующего генерала Леопольда Окулицкого 19 января 1945г.). Разгромлены отряды Геруса (бывший полицай в Дятлово) и Василевского (б. комендант районной полиции при немцах), которые планировали поднять восстание под лозунгом «За Польшу в границах до 1939г.». 34 участника этих отрядов убито, 109 задержано.





9 февраля. В БССР начался сбор средств на постройку танка «Мать-героиня», автором почина объявлена мать-героиня М.С.Холодинская из Слепянского сельсовета Минского района. (Во второй половине января в республике проводилась кампания выдачи денежных пособий многодетным матерям.)





10 февраля. Началась ликвидация группировки противника, прижатой к заливу юго-западнее Кенигсберга.





11 февраля. После встреч в Ялте Сталин, Рузвельт и Черчилль заявили о своей решимости учредить «всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности» - будущую ООН.





Рабочие и колхозники Смолевичского района участвовали в субботнике по заготовке для Минска торфа. За один день они заготовили 449 и вывезли 180 тонн топлива.







