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Иммобиле против Роналду — кому достанется «Золотая бутса»?

Подведены промежуточные итоги конкурса бомбардиров, который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий.

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал уже 50 баллов, забив 25 мячей в чемпионате Италии. Гонку за ним устроил Криштиану Роналду, отличавшийся в серии А на протяжении девяти матчей. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока только 12-й, пишет sport-express.ru

Из первой десятки выбыл новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий сегодня 11-ю строчку. По правилам конкурса баллы начисляются только за те голы, что забиты в ходе чемпионата или чемпионатов в рамках одного сезона (как, к примеру, у Эрлина Холанна). А в случае со Шкуриным, если он начнет отличаться в играх за красно-синих, речь пойдет о фактически двух разных сезонах, проводящихся по разным схемам («весна-осень» и «осень-весна»). Потому его результативные действия в российской премьер-лиге будут считаться отдельно.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.


В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). 
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