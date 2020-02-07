+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Китайский "Куньлунь" может выбрать Минск домашней площадкой в плей-офф КХЛ

Минск будет рассматриваться как один из вариантов проведения матчей с участием китайского "Куньлуня", если команда выйдет в плей-офф КХЛ, сообщает "Чемпионат".

"В случае попадания нашего клуба в плей-офф Минск будет рассматриваться как один из вариантов для проведения домашних матчей "Куньлуня", - заявили в пресс-службе клуба из Пекина.

Там добавили, что окончательное решение будет принято позже.

"Куньлунь" в таблице Восточной конференции занимает восьмое место, набрав 57 баллов в 57 матчах. Ближайший преследователь "Адмирал", у которого 54 очка в 54 встречах.

Из-за вспышки коронавируса китайские власти отменили крупные спортивные мероприятия, среди которых Гран-при "Формулы-1", этап Кубка мира по горнолыжному спорту, зимний чемпионат мира по легкой атлетике и другие.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru