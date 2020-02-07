Китайский "Куньлунь" может выбрать Минск домашней площадкой в плей-офф КХЛ
Минск будет рассматриваться как один из вариантов проведения матчей с участием китайского "Куньлуня", если команда выйдет в плей-офф КХЛ, сообщает "Чемпионат".
"В случае попадания нашего клуба в плей-офф Минск будет рассматриваться как один из вариантов для проведения домашних матчей "Куньлуня", - заявили в пресс-службе клуба из Пекина.
Там добавили, что окончательное решение будет принято позже.
"Куньлунь" в таблице Восточной конференции занимает восьмое место, набрав 57 баллов в 57 матчах. Ближайший преследователь "Адмирал", у которого 54 очка в 54 встречах.
Из-за вспышки коронавируса китайские власти отменили крупные спортивные мероприятия, среди которых Гран-при "Формулы-1", этап Кубка мира по горнолыжному спорту, зимний чемпионат мира по легкой атлетике и другие.
09:48 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.