"В случае попадания нашего клуба в плей-офф Минск будет рассматриваться как один из вариантов для проведения домашних матчей "Куньлуня", - заявили в пресс-службе клуба из Пекина.





Там добавили, что окончательное решение будет принято позже.





"Куньлунь" в таблице Восточной конференции занимает восьмое место, набрав 57 баллов в 57 матчах. Ближайший преследователь "Адмирал", у которого 54 очка в 54 встречах.





Из-за вспышки коронавируса китайские власти отменили крупные спортивные мероприятия, среди которых Гран-при "Формулы-1", этап Кубка мира по горнолыжному спорту, зимний чемпионат мира по легкой атлетике и другие.











