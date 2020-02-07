Шагойко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Беларуси
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, 39-летний защитник Александр Шагойко принял решение завершить карьеру. Футболист войдет в тренерский штаб сборной Беларуси (U-14).
Последним клубом футболиста стала «Ислочь», за которую он выступал с 2016 года. Сыграл 108 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
Александр Шагойко дважды становился чемпионом Беларуси – в составе «Белшины» (2001) и «Гомеля» (2003). Дважды с «Белшиной» выигрывал Кубок Беларуси. В карьере футболиста значится также украинский «Кривбасс» (29 матчей).
На счету Александра Шагойко четыре матча за сборную Беларуси.
09:25 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.