Соответствующее распоряжение сегодня подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.





Президент установил размеры денежных призов за медали на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх 2020 года, XXIV летних Дефлимпийских играх 2021 года, XXIV зимних Олимпийских играх и XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года, XX зимних Дефлимпийских играх 2023 года.





За золото на Олимпиаде спортсмены получат 12 тысяч базовых величин (324 тысячи рублей, или около 150,4 тысячи долларов в пересчете), серебро — 6 тысяч базовых величин (162 тысячи рублей, или 75,3 тысячи долларов), бронзу — 4 тысячи базовых величин (108 тысяч рублей, или 50,1 тысячи долларов).





Размер призовых за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составит 4 тысячи (108 тысяч рублей, или 50,1 тысячи долларов), 2,4 тысячи (64,8 тысячи, рублей или 30,1 тысячи долларов) и 1,6 тысячи базовых величин (43,2 тысячи рублей, или 20,1 тысячи долларов) соответственно.





Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, выплачиваются вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов (в зависимости от степени участия).





Летняя Олимпиада в 2020 году пройдет в Токио.







