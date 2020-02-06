Сюрприз! Друзья подарили Роналду на 35-летие Mercedes Gelandewagen

ФОТО : Zuma\TASS / Marco Alpozzi/Lapresse





Джорджина Родригес. Видео с вручением подарка в своем Instagram показала жена португальца





На кадрах видно, что, когда спортсмен выходит из ресторана, его ждет новенький Mercedes Gelandevagen, украшенный красным бантом. Роналду обрадовался подарку, поблагодарив за него своих близких и друзей.





«Поздравляю мужчину моей жизни!» - стоит подпись под видео.





Напомним, что в этом сезоне португальский нападающий принял участие в 27 матчах за клуб. На счету Роналду 22 мяча и три голевые передачи.







