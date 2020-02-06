Сюрприз! Друзья подарили Роналду на 35-летие Mercedes Gelandewagen
Звездный форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который накануне отметил свое 35-летие, получил от друзей в подарок новый автомобиль
ФОТО : Zuma\TASS / Marco Alpozzi/Lapresse
Видео с вручением подарка в своем Instagram показала жена португальца Джорджина Родригес.
На кадрах видно, что, когда спортсмен выходит из ресторана, его ждет новенький Mercedes Gelandevagen, украшенный красным бантом. Роналду обрадовался подарку, поблагодарив за него своих близких и друзей.
«Поздравляю мужчину моей жизни!» - стоит подпись под видео.
Напомним, что в этом сезоне португальский нападающий принял участие в 27 матчах за клуб. На счету Роналду 22 мяча и три голевые передачи.
20:58 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.