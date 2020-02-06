Как дизайнер из России раскритиковал эмблемы белорусских клубов

"Белый флаг на логотипе БАТЭ — международный знак капитуляции", пишет pressball.by

В прошлом году вы пошумели в нашем хоккее, провернув ребрендинг минскому "Динамо" и всей экстралиге. Поначалу далеко не всем болельщикам понравились изменения, но сейчас несогласные вроде как подобрели. Что скажете?

Любые изменения болезненны. Мы это, безусловно, понимаем. Люди прикипают к своей команде, покупают сувенирную продукцию, некоторые даже делают татуировки. И когда их любимый клуб внезапно меняет свое лицо и становится другим — это оглушает. С точки зрения болельщиков, это ненужный и ничем не оправданный ход, тогда как с точки зрения бренда/коммерции/маркетинга все обусловлено своими, почти всегда вескими причинами.









"Динамо-Минск" давно нуждался в изменениях. Он был разноплановым, разностилевым, логотип не раскладывался на составляющие, плохо работал в малых масштабах, с трудом ложился на производственные ограничения. Графика зубра была выполнена на любительском уровне, а цветовая палитра достаточно банальна. Стиль тянул за собой ретро-динамовский дух.





Мы внимательно выслушали клуб, осознали наиболее болезненные моменты, вместе сформировали видение и воплотили его. "Динамо" получило не просто логотип, а цельный пак крепкой айдентики. Многосоставной, взаимосвязанной, гармоничной, где каждый элемент поддерживает другой и компонуется легко и просто во множество субэлементов. В результате клуб стал выглядеть свежо и цельно.





Первая реакция болельщиков была эмоциональной, но постепенно они увидели, как все слаженно работает вместе, что элементы притерты друг к другу, и визуальный имидж клуба действительно стал лучше.





Как быть с болельщиками, которые не любят новое и априори настроены негативно к изменениям? Есть рецепт?

Почему их так сильно раздражают любые серьезные шаги в бренде? Потому что это их бренд, их клуб, а не кого бы то ни было. Они так это воспринимают. И во многом — это правда. Болельщикам требуется уважение, причастность. Нужно осознание того, что они — значимы.





Отсюда рецепт — клубам нужно очень тщательно, взвешенно, развернуто вносить нововведения. Не просто выкидывать их в день Х со словами "теперь — так. Ешьте", а подробно рассказать, что изменилось. И почему так будет лучше для клуба, а, значит, и для болельщиков.





Разумеется, такие меры не избавят клуб от эмоциональной критики, но уменьшить градус накала, ярости — вполне.





Какие общие тренды наметились в современном спортивном дизайне? Кажется, основной вектор направлен в сторону упрощения…

Тренды формируются не модой, а объективными практическими причинами. Мир меняется быстрее, чем кажется. В 2007 году появился iPhone и без преувеличения перевернул жизни людей. Сайты начали делаться с учетом мобильного формата, люди стали все больше и больше информации получать с экрана смартфонов. Сейчас доля мобильного трафика больше десктопной, ТВ тоже переехал в телефон. Что это значит? То, что маленький экран телефона для огромного количества людей — это целый мир. Они смотрят в нем фильмы, матчи, изучают статистику.





И логотипы многих команд оказались не готовыми к таким ограничениям. Они плохо смотрелись в микромасштабах, были капризными к фону, к графике. Грамотные дизайнеры видят эту проблему и проектируют логотип так, чтобы он хорошо работал во всех масштабах — то есть изначально для экрана телефона. Предлагаются так называемые responsive logo, в которых в зависимости от масштаба меняется детализация, но суть и узнаваемость остаются. Логотип должен восприниматься на любом расстоянии, а, самое главное, считываться.





Возьмем "Ювентус". Чем новый герб лучше старого? Есть мнение, что эмблему чрезмерно упростили. Ни быка, символа Турина, ни полосок…

Прекрасный пример современного логотипа, без которого не обходится ни одна дизайн-аналитика. Ребрендинг был очень смелый, бескомпромиссный, рискованный. Когда новый логотип появился, то вызвал шквал как гневных, так и восхищенных комментариев. К чести руководства клуба, они выдержали этот накал страстей и не стали откатываться назад (в отличие от "Барселоны", например).





Сейчас уже можно утверждать, что знак вызвал революцию в спортивном мире, перевернул традиционный футбольный стиль с ног на голову. Он хорош в первую очередь осознанием особенностей современного мира, элегантным символизмом и очень-очень мощным фирменным стилем. Полоски не просто остались, а еще сильнее спаялись с имиджем команды.









Что касается быка и символа Турина, то они спорили между собой. В хорошем логотипе помимо работы в малом масштабе важны акценты, чистота и ясность посыла. Чем сильнее бренд, тем проще и чище его знак. В финале битвы образы туринского щита с быком и короны уступили более сильному — J и полоски в виде щита победили. Идеальная чистота.

Окей, в Италии спорт — это в первую очередь бизнес. Провалишь ребрендинг — упадут продажи мерча, билетов… Насколько белорусский спорт этому соответствует? И не только белорусский — постсоветский?

Мерч, в первую очередь, зависит от визуального имиджа команды. Да, он должен быть качественным, но он еще и должен быть интересным. Интересный — значит разнообразный. А разнообразный — значит, что у команды должен быть широкий и крепкий фирменный стиль.

Поэтому вопрос на самом деле звучит так — у каких команд есть этот самый фирменный стиль? Идеологическое, имиджевое осознание себя? В данный момент в постсоветском пространстве понимание дизайна клубами сводится к простому наличию эмблемы. А хорошая дизайн-система состоит из множества других составляющих: шрифтов, четкой цветовой палитры, сублоготипов, узоров, фреймов, даже световой схемы для съемки игроков. Объединяющим элементом, который скрепляет не только графический стиль клуба, но также его дух, является ядро бренда. Именно оно формирует определенное восприятие клуба.





Без его понимания дизайн попросту невозможен. Все проблемы постсоветских клубов — убогий мерч, ужасные сайты, недружелюбные арены, закрытость и откровенное неуважение — это следствие отсутствия самого главного. Сформированного восприятия себя. Как ни удивительно, но дизайн — неплохой способ структуризации и осмысливания. Так что можно в скором будущем ожидать расцвета в этой области.





Экстралигу вы реформировали. Реально ли преобразовать подобным образом футбольную высшую лигу? От кого должна исходить инициатива? В мировой практике таких примеров не припомню…

Да, безусловно можно. И вопрос только в одном — в осознании руководством своих проблем и желании меняться. Это своего рода рефлексия, она очень энергозатратная, требует мужества, сил и времени. Кроме того, нужно стратегическое долгосрочное видение, как они эти изменения будут применять и использовать, а так же поддерживать и развивать.





И почему-то не очень верится в то, что клубы созрели для всего этого. Но буду рад ошибаться.





Если сравнивать наши клубы с представителями английской премьер-лиги или испанской "примеры" — небо и земля… Согласны?

Да. Но у англичан клубы гораздо старше, имеют более глубокие корни и массивный пласт истории. Плюс знаменитый консерватизм островитян — они очень чтут и берегут традиции. Самый старый белорусский клуб был основан в 1927 году, а большинство — уже после 45 года. Не так, чтобы мало, но и далеко от английских команд, для которых 100 лет — это обычное дело. Также не забываем десятилетия советского влияния со своим колоритом.





По делу и у АПЛ, и у команд высшей лиги много общего — множество мелких деталей, ненужные обводки, слова и подписи. У англичан получше с образами, контрастами, акцентами. У белорусских команд слишком много мячей в логотипах, их нужно убрать на склад.





Насколько все плохо с логотипами в нашем футбольном чемпионате? У каких клубов они самые трэшовые? Давайте на примерах топовых клубов...

Классный логотип, который сразу выделяется — это нетоповое минское "Торпедо", которого больше не существует. Хорошая форма, четкая Т. Но там тоже есть над чем поработать — убрать ненужные обводки, упростить шаг полосок, чтобы литера не терялась на их фоне.





БАТЭ — логотип сильно нагружен деталями, а потому плохо работает при малых масштабах. Флаг задумывался как знак победы, но почему-то цвет флага был выбран белым, а это международный знак капитуляции. По динамике флаг не развевается на ветру, а устало смотрит вниз. Графика письма — БАТЭ — не соответствует пластике флага. Шрифт БАТЭ — это Bookman Old Style. Он был создан в середине 19 веке и немного устарел.









"Динамо-Брест" и "Динамо-Минск" должны разойтись в визуальном плане. Схожие решения — круглый фрейм и классическая Д. К слову, для ХК "Динамо-Минск" мы, в первую очередь, видоизменили советскую Д, чтобы окончательно отцепить дух давно ушедшей эпохи.





У "Шахтера" в акценте — мяч. Спасибо, мы в курсе, что команда — футбольная. Нет какого-то яркого образа, какой, например, есть у украинского "Шахтара".

Если продолжить тему проблем, то общая — это нагруженность деталями, образами. Во многих лого отсутствуют какие-то уникальные решения, выделившие бы команду в ряду других. То есть, повторяя слова выше — у клубов отсутствует сформированное восприятие себя.





Несколько лет назад наш прессболовский творец Саша Афанасенко попытался улучшить эмблемы белорусских клубов. Любопытно, как вы, профессионалы дела, рецензируете его труд? В общих чертах...)

В целом, Саша осознает проблемы логотипов, но в работе пошел недалеко. Слишком робко. Да, избавился от мячей, укрупнил элементы. Но все наполовину. Например, в Городеи можно вполне поработать над жезлом, сделать его графичнее и проще; шашечки тоже можно было оставить, так как сам жезл способствовал разделению щита на четыре части.





На мой взгляд, самая удачная работа Саши — это "Торпедо"-БелАЗ. Конечно, очень сильно напоминает московское "Торпедо", но если абстрагироваться от этого, то смотрится симпатично. Поработать бы над шрифтом, неаккуратными элементами, сделать шестеренки инженерно точнее — и будет хороший логотип.





Не каждый белорусский клуб способен платить профессиональным студиям за ребрендинг. Дешевле и проще своими силами. Провели конкурс — выбрали лучшее из болельщицких предложений… Это утопия?

Абсолютная. Как уже говорилось выше, важно осознание проблемы — как известно, правильно сформированный вопрос уже содержит в себе половину ответа. Конкурс без диалога с клубом — это изначально провальная затея, надежда на рандомный результат.





Работа профессиональной студии строится на других принципах. Важно точно прицелиться, прежде чем стрелять. Хороший дизайнер должен вникнуть в историю клуба, прочувствовать его характер, понять необходимость назревших перемен. Когда все точно знают, какой результат в итоге нужен, начинается этап реализации, который, к слову, трудоемкий и долгий. Над большим проектом наша студия с командой из арт-директора, нескольких дизайнеров и менеджера может потратить несколько месяцев кропотливой работы. Сильная айдентика — осмысленная айдентика.





Насколько важно соответствовать современным стандартам? Ну вот не поменяет условный "Слуцк" эмблему — и что с того? Либо, как нередко бывает, поменяет "шило на мыло"…

Клуб для болельщика это не только матчи, но и вся жизнь. По какому принципу болельщик выбирает клуб? Безусловно, это география, история, достижения. Но есть еще причина — это визуальная симпатия. Если на первые причины невозможно или трудно повлиять, то на внешний вид — достаточно легко. В конкурентной среде визуальная идентификация в спорте идет в ногу со временем, бренды постоянно стремятся быть современными и уникальными.





Клуб обязан быть на стиле, а мерч желанным, трендовым и продаваемым. Болельщик голосует деньгами, поэтому клуб должен заботиться о качестве мерча, делать его классным, носибельным, и, что важно, разнообразным. Более того, регулярно освежать его. Помимо общего, неизменного стиля, должны быть сезонные визуальные решения — как, например, "Легендарный стиль" у московского "Спартака", — и они должны меняться достаточно часто, чтобы стимулировать продажи.





Если суммировать все вышесказанное, то сильному бренду необходима цельная и осмысленная айдентика.





Фото на главной: fcbate.by.